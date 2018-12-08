Силуанов назвал передачу регулирования тарифов из ФАС в МЭР нецелесообразной

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Передача регулирования тарифов из ФАС в Минэкономразвития нецелесообразна. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Мы недавно передали все это дело в ФАС, объединили там, набрали специалистов. Мне кажется, нет смысла дергаться. ФАС справляется с этой функцией. Если вы считаете, что нужно усилить, можно усиливать, но не надо передвигать людей из одного ведомства в другое. Мне кажется, ФАС вполне справляется", - сказал он.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал журналистам, что вопрос передачи функций тарифного регулирования от ФАС в Минэкономразвития вновь будет обсуждаться в правительстве, встреча у Силуанова должна состояться до конца года. Летом "Транснефть", "Новатэк" и НЛМК предложили передать от ФАС к Минэкономразвития полномочия по тарифному регулированию. Соответствующее письмо Токарев направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Письмо подписали также глава "Новатэка" Леонид Михельсон и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Министерствам было поручено проработать целесообразность передачи тарифного регулирования от ФАС в МЭР.