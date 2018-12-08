{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XVIII съезд "Единой России"
Обновлено 

Силуанов заявил, что сделка ОПЕК+ обеспечит стабильность нефтяных цен

Министр финансов отметил, что это важно для России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сделка ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти обеспечит стабильность нефтяных цен, это позитивно для РФ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"О чем это говорит? О том, что мы говорим о некой стабильности цен на рынке нефти - это хорошо, это позитивно, когда принимается скоординированное плановое действие, это позитивно для всех стран, есть предсказуемость цен на энергоносители. Для России это важно", - сказал он.

Переговоры членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти завершились накануне договоренностью снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года.

По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, цена нефти в диапазоне от $55 до $65 за баррель в будущем может быть самой сбалансированной как для производителей, так и для потребителей. По его словам, сохранение цены на нефть, которая сейчас складывается на рынке, и ее меньшая волатильность наиболее благоприятны для России как с точки зрения поступления доходов в бюджет, так и для балансировки ситуации на внутреннем рынке.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияXVIII съезд "Единой России"
XVIII съезд "Единой России"
Минтранс планирует представить анализ по ВСМ Москва - Казань в ближайшее время
Протяженность ВСМ Москва Казань составит около 790 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч
Читать полностью