Силуанов заявил, что сделка ОПЕК+ обеспечит стабильность нефтяных цен

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сделка ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти обеспечит стабильность нефтяных цен, это позитивно для РФ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"О чем это говорит? О том, что мы говорим о некой стабильности цен на рынке нефти - это хорошо, это позитивно, когда принимается скоординированное плановое действие, это позитивно для всех стран, есть предсказуемость цен на энергоносители. Для России это важно", - сказал он.

Переговоры членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти завершились накануне договоренностью снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года.

По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, цена нефти в диапазоне от $55 до $65 за баррель в будущем может быть самой сбалансированной как для производителей, так и для потребителей. По его словам, сохранение цены на нефть, которая сейчас складывается на рынке, и ее меньшая волатильность наиболее благоприятны для России как с точки зрения поступления доходов в бюджет, так и для балансировки ситуации на внутреннем рынке.