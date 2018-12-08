Завод по производству композитов в Магнитогорске построят в ближайшие два года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Завод, выпускающий композитные материалы, может начать работать в Магнитогорске (Челябинская область) в ближайшие два года, сообщил ТАСС губернатор области Борис Дубровский в субботу в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"Проект завода по производству композитных материалов в Магнитогорске уже реализуется, строительство его ведется. По внешним ощущениям, около двух лет будет идти его строительство", - сказал собеседник агентства.

Другими подробностями ТАСС не располагает.

На инвестиционном портале Челябинской области отмечается, что производство композитных материалов в Магнитогорске может быть ориентировано на обширный рынок сбыта и область применения: товары широкого потребления, машиностроение, строительство, медицина и др.

Партия "Единая Россия" проводит очередной 18 съезд 7-8 декабря в Москве. На съезде обозначены приоритетные задачи на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав "Единой России" и изменениям в составе центральных органов партии.