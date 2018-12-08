Reuters: Саудовская Аравия снизит экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки

ТАСС, 8 декабря. Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в январе на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с ноябрьскими показателями. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их информации, экспорт саудовской нефти в январе составит 7,3 млн баррелей в сутки в связи с сезонным понижением спроса на сырье. Также источники указывают, что решение о снижении экспорта связано с выполнением Саудовской Аравией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

7 декабря министр энергетики королевства Халед аль- Фалех информировал, что Саудовская Аравия выполнит условия сделки по сокращению добычи нефти уже в январе, снизив добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Как следует из решения ОПЕК+, страны ОПЕК снизят добычу на 2,5% к уровню октября. Таким образом квота Саудовской Аравии составляет 428 тыс. баррелей в сутки.

После введения санкций против Ирана, которые одновременно сопровождались смягчением их условий, аль-Фалех заявил, что Саудовская Аравия не будет наводнять рынок нефтью и, возможно, уменьшит экспорт нефти не только в декабре 2018 года, но и в январе 2019 года.