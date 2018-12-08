Власти Крыма рассчитывают на создание совместной с Сирией судоходной компании в 2019 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Совместная судоходная компания, в которой будут участвовать представители Крыма и Сирии, может быть создана в 2019 году, сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах съезда "Единой России".

"Уже процесс идет, в этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, Аксенов и министр экономики Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Церемония прошла в здании правительства Сирии.

Меморандум закрепляет намерение Республики Крым и правительства Сирии развивать сотрудничество в экономической сфере, в том числе в рамках планов по созданию Крымско-сирийского торгового дома и совместной судоходной компании в целях обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и Крымского полуострова.