Минниханов: Татарстан ведет диалог с властями РФ по финансированию нацпроектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Татарстана ведут совместную работу и конструктивный диалог с федеральными ведомствами РФ по вопросам софинансирования национальных проектов в рамках майского указа президента России. Об этом ТАСС в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия" сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Конструктивно работаем вместе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как идет диалог с федеральными ведомствами по утверждению схемы софинансирования национальных проектов.

По его словам, объемы финансирования определены в процентном соотношении. "В принципе, особых пока проблем нет", - добавил глава региона.

Ранее президент Татарстана обратился к федеральным властям с просьбой утвердить схему софинансирования национальных проектов федеральными министерствами в регионах. Он отметил, что нужны четкие критерии целевого распределения федеральных средств. По словам главы региона, уровень софинансирования в 2019 году был утвержден по схеме 81% (федеральные средства) на 19% (региональные средства). В то же время федеральные министерства "варьируют" объем своих вложений от 50% до 81%.

О нацпроектах

Ранее президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству страны к 1 октября 2018 года разработать или скорректировать национальные проекты по ряду направлений. Среди них демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги. В числе других направлений производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

В числе национальных целей в указе перечислены рост населения РФ, повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году, рост доходов граждан выше уровня инфляции, снижение вдвое уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Среди других целей ускорение технологического развития России и ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не более 4%, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора.