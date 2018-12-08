Кудрин: правительство сняло с повестки тему снижения доли государства в экономике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что тема снижения доли государства в экономике снята с повестки правительства РФ. Об этом глава российского контрольного ведомства сообщил в субботу на своей странице в Twitter.

"Тема снижения доли государства в экономике по факту у правительства снята с повестки. Это подтверждает и трехлетний бюджет, в котором доходы от приватизации запланированы в размере 24 млрд рублей на три года. Это минимум с 2000 года", - написал он.

Ранее Кудрин заявлял, что заложенные в бюджет на ближайшие три года доходы минимальны, несмотря на указ президента России сокращать долю государства в экономике. "Президент в своем послании [Федеральному собранию] ставил задачу и уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте здесь даже смешными не назовешь", - сказал Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Так, доходы от продажи госимущества в 2019 году запланированы в бюджете в размере 13 млрд рублей, в 2020 году - 11 млрд рублей, а в 2021 доходов от приватизации не запланировано.

Глава Счетной палаты также отметил, что увеличения доли частного сектора в российской экономике не происходит, а госкомпании по-прежнему скупают частные активы. "Поэтому это один из фундаментальных элементов новой модели экономики", - считает Кудрин.