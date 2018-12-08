Курская область рассматривает одну из шести компаний в роли якорного резидента первой ОЭЗ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области на сегодняшний день ведут переговоры с шестью крупными компаниями, претендующими на место якорного резидента первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного типа, которая в скором времени может появиться в регионе. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Роман Старовойт в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

"Мы отдаем себе отчет, что, формируя на законодательном уровне эту зону, нам необходим хотя бы примерный состав резидентов. Шесть крупных компаний и средних - у нас ведутся активно с ними переговоры и возможно кто-то из них станет якорным. Я бы пока не называл конкретные организации, потому что они сами об этом просили", - сказал Старовойт.

По словам врио главы региона, вопрос о заходе якорного инвестора и последующей заявке области на создание первой ОЭЗ должен решиться до конца 2018 года. На данный момент компании, с которыми ведутся переговоры, предлагают наладить в области производство радиоэлектроники, автоматики, переработки сельхозпродукции.

"Мы продолжаем эту работу и мне кажется, что это предложение хорошее, потому что есть программа по софинансированию со стороны федерального бюджета, со стороны ассоциации малого и среднего бизнеса. У них значительные финансовые ресурсы и было бы глупо отказываться от возможности реализации такого проекта у нас", - добавил Старовойт.