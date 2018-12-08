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СМИ: Эмир Катара не примет участие в саммите ССАГПЗ в Эр-Рияде

Саммит пройдет 9 декабря

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщило в субботу Anadolu со ссылкой на источник в катарском правительстве.

39-й ежегодный саммит ССАГПЗ, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, пройдет 9 декабря в Эр-Рияде. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 декабря официально пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани принять участие в саммите.

Теги
БахрейнКувейтКатарОАЭСаудовская Аравия
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