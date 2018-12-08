Авиакомпания "ИрАэро" возобновит полеты после погашения долгов туроператором

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро", приостановившая программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань из-за долгов туристического оператора "Жемчужная река", и у которой в Хайкоу сейчас находятся 1,5 тыс. туристов, готова возобновить полеты после погашения задолженности. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "ИрАэро" готова незамедлительно возобновить перевозку туристов "Жемчужной реки" после погашения задолженности туристическим оператором ООО "Тревел Дизайнерс", работающим под брендом "Жемчужная река". У авиакомпании имеется достаточное количество воздушных судов, необходимых для осуществления своевременной перевозки всех туристов "Жемчужной реки" находящихся в Хайкоу и Санья, в соответствии с ранее согласованным расписанием авиарейсов, которое было утверждено Росиавиацией, и которое не было своевременно оплачено "Жемчужной рекой", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания заявила о приостановке программы полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозки туристов "Жемчужной реки" в ряд российских городов. Пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу были до 12:00 мск субботы размещены "ИрАэро" в гостинице Челябинска. Пассажиров из Хайкоу в Челябинск планировали перевезти 8 декабря. Компания рекомендовала находящимся в Хайкоу и Санье туристам, планирующим в скором времени возвращение домой, взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь".

По данным авиакомпании, в Хайкоу сейчас находятся около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки". Ранее сообщалось, что новые рейсы в города Хайкоу и Санья популярного у туристов китайского острова Хайнань были запущены авиакомпанией в 2018 году.

Как сообщили по телефону горячей линии туроператора "Жемчужная Река", на данный момент ведутся переговоры с авиакомпанией "ИрАэро" по поводу организации авиарейса Челябинск - Хайкоу.