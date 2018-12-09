ЕАО необходимо порядка 235 млн рублей на решение проблем с отоплением

ТАСС, 9 декабря. Еврейской автономной области (ЕАО) необходимо не менее 235 млн рублей на решение проблем с отоплением, сообщил ТАСС губернатор ЕАО Александр Левинталь

В ЕАО в Облученском и в Биробиджанском районах, где в двух поселениях отмечаются проблемы с теплоснабжением из-за некачественного угля и недостаточных объемов топлива, действует режим ЧС. Люди жалуются на холод в квартирах и соцучреждениях, в одной из школ отменены занятия.

"Мы работаем с правительством, еще раз встречаюсь с министром финансов, будем решать вопросы о размерах федеральной помощи в этом направлении. <...> Мы хотели бы получить 100 млн на компенсацию [для ресурсоснабжающих организаций]. И плюс постановление правительства по углю и мазуту сейчас вышло, в которое мы не попали. Мы считаем это несправедливым, там уже хотели бы 135 млн рублей получить", - сказал Левинталь.

Он добавил, что эти суммы помогли бы региону "пройти сложный период".

Сейчас правительство области, отметил губернатор, работает над формированием резервного запаса угля, который сможет использоваться в случае ЧП. В Биробиджане есть 15 тыс. т запаса угля, минимальные двух-трехдневные запасы имеются на котельных, кроме того несколько составов с углем, закупленным у компании "СУЭК", должны прийти в регион в течение недели.

"Когда составы придут, будет легче, мы тогда перед новым годом сумеем создать двух-трехнедельный запас, который позволит нам спокойной пройти праздники", - сказал Левинталь.

О ситуации

Как сообщалось, в ноябре примерно на десяти подведомственных государственному теплоснабжающему предприятию "Облэнергоремонт" котельных снизились до однодневного запаса угля. Ситуация возникла из-за задолженности населения и областного правительства, в том числе за компенсации, перед "Облэнергоремонтом", а также из-за сложного финансового состояния самого предприятия, счета которого заблокированы.

Кроме того, в ноябре не был поставлен в регион необходимый объем угля из-за проблем с отсутствием полувагонов в Забайкалье. На некоторые котельные был завезен некачественный уголь.