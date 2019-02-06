В Гаване назвали экономические связи Кубы и РФ примером для сотрудничества с членами ЕАЭС

ГАВАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Экономические связи Кубы и России могут стать хорошим примером и образцом для выстраивания сотрудничества карибской страны с остальными участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в среду заявил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка на заседании совместной комиссии по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительством республики Куба.

"Наша страна находится в процессе экономической актуализации, который требует большей диверсификации наших торговых партнеров, поэтому мы рассматриваем эту встречу как хорошую возможность установления связей, позволяющих нам успешно достигнуть поставленных целей, - отметил глава ведомства. - Деловые сделки с участием иностранных инвестиций с такими странами как Россия являются движущей силой нашей экономики.

Экономические отношения Кубы и России являются положительным примером для сотрудничества с другими странами-членами Евразийского экономического союза, поскольку было достигнуто реальное участие российских компаний в экономическом и социальном развитии Кубы до 2020 года".

В свою очередь, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая отметила рост товарооборота по итогам последних двух лет. "Масштабы нашей взаимной торговли растут: в 2017 году товарооборот увеличился на 15%, а по итогам 11 месяцев прошлого года - еще на 7%. Однако, важной задачей является диверсификация торговли со всеми странами союза, на данный момент большая часть оборота приходится на Россию (около 77%) и Белоруссию (около 16%). Однако, интерес в сотрудничестве у других стран объединения, определенно, есть", - заявила она.

Позже в среду в гаванском отеле Nacional состоится бизнес-форум "Куба - Евразийская экономическая комиссия", в числе участников которого - председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Стороны обсудят проекты сотрудничества в сфере торговли, образования, медицины и финансового сектора.