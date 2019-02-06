Более 460 млн рублей направят на повышение безопасности дорог в Ивановской области

ТАСС, 6 февраля. Власти Ивановской области в 2019 году направят свыше 460 млн рублей из регионального бюджета на повышение безопасности дорожного движения, планируется отремонтировать десять наиболее аварийных участков региональных трасс, сообщается в среду на сайте правительства Ивановской области.

"Впервые разработанная в регионе программа повышения безопасности дорожного движения "10 трасс" носит комплексный характер. Для определения наиболее аварийных участков применена специальная методика, которая учитывает факторы, повлиявшие на ДТП, и тяжесть их последствий. <…> В целом на реализацию программы в 2019 году из регионального бюджета будет направлено 461,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проведенный анализ помог выявить 36 аварийно-опасных участков на десяти трассах региона общей протяженностью 179 км. По данным властей, наибольшее количество аварий в 2018 году произошло на дороге Ростов - Иваново - Нижний Новгород, здесь зарегистрированы 12 аварийно-опасных участков общей протяженностью 62 км.

Решать проблему высокой аварийности планируют за счет устройства линий освещения, установки барьерных и перильных ограждений, новых светофоров, строительства тротуаров и переходно-скоростных полос, а также изменения схем организации дорожного движения.

В 2019 году намерены сделать не менее 30 км линий искусственного освещения, установить 5 км тросовых ограждений и три светофора, обустроить более 3 км тротуаров, на двух перекрестках построить разгонные полосы, модернизировать 15 пешеходных переходов. В дальнейшем аналогичную программу рассчитывают реализовывать на сети муниципальных дорог Ивановской области, объемы ее финансирования пока не определены.