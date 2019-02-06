Южная Осетия впервые отправила вино на экспорт в Россию

ЦХИНВАЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Южная Осетия в среду впервые отправила в Российскую Федерацию на экспорт промышленную партию вина, сообщил ТАСС глава винодельческого предприятия республики "Винодельня Иронсан" Алексей Цапаев.

Он отметил, что машины с вином находятся на российской таможне, где груз оформляется на экспорт в РФ. "Вино сортов "Шираз", "Каберне", "Мерло" и "Совиньон" в количестве порядка 13,9 тыс. бутылок отправляется в Москву, а уже оттуда разойдется по торговым точкам России", - сказал Цапаев, пояснив, что Южная Осетия впервые отправила вино на экспорт.

В зависимости от потребности рынка, добавил он, будут формироваться и дальнейшие объемы экспортных грузов. "Мы посмотрим, как рынок отреагирует на наше вино, какой спрос на него будет, и уже от этого будем отталкиваться - наращивать мощности и объемы экспортных поставок", - пояснил глава предприятия.

Цапаев отметил, что первую партию югоосетинского вина - 32 тыс. бутылок под названием "Аланский резерв" - на предприятии выпустили в декабре 2018 года. Производительность предприятия, по его словам, составляет 10 тыс. бутылок в сутки, в перспективе запланировано выпускать 150-200 тыс. бутылок в месяц.

"Пока завод работает на привозном материале, в основном из Краснодарского края и Крыма, но в течение пяти лет полностью перейдет на собственное сырье, и для этого в Цхинвальском районе республики высажено 10 га виноградников, и еще 30 гектаров мы планируем высадить в этом году", - сказал Цапаев.

"Винодельня Иронсан" - первое в Южной Осетии предприятие, которое планирует выпускать вино в промышленных масштабах. Ранее в республике работал Цхинвальский винный завод, введенный в эксплуатацию в 1959 году. Он выпускал марочное вино, шампанское, яблочный и сливовый соки. В начале 1990-х годов производство на предприятии прекратилось.