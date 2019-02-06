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На Украине официально продлен мораторий на продажу земель сельхозназначения до 2020 года

Согласно условиям моратория, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать свой участок на другой, передавать по наследству

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Закон о продлении запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года, подписанный 4 февраля президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу в четверг. Накануне он был опубликован в официальном издании Верховной рады "Голос Украины".

"6 февраля - публикация в официальном издании, 7 февраля - вступление в силу", - сообщается на официальном сайте украинского парламента.

В заключительных положениях документа указывается, что кабинету министров поручено до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельхозназначения.

Согласно условиям моратория, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать свой участок на другой, передавать по наследству. Закон запрещает менять целевое назначение земли, вносить право на нее в уставные документы предприятий. При этом под действие моратория на Украине подпадают 96% земли, из которых 68% находятся в собственности селян-паевиков.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине "стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы".

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