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Политический кризис в Венесуэле

Минэнерго США: санкции против Венесуэлы вряд ли окажут существенное влияние на НПЗ

В ведомстве отмечают, что импорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты в последние годы сократился, так как, в свою очередь, снизилась ее добыча в самой Венесуэле

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Введенные вашингтонской администрацией санкции против Венесуэлы вряд ли окажут существенное влияние на работу американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства энергетики США.

"Венесуэльские санкции вряд ли окажут существенное влияние на НПЗ в США. Импорт в США венесуэльской нефти в последние годы сократился, так как, в свою очередь, снизилась ее добыча в самой Венесуэле", - говорится в документе.

В минэнерго подчеркнули, что односторонние санкции США против энергетического сектора Венесуэлы и государственной нефтедобывающей компании PDVSA "практически ликвидируют импорт в США венесуэльской нефти после того, как санкции будут в полной мере реализованы". "Тем не менее, Информационное управление при минэнерго США не ожидает какого-либо значительного сокращения работы НПЗ в США в результате этих санкций", - подчеркивается в заявлении.

США импортируют венесуэльскую сырую нефть на протяжении нескольких лет, пояснили в ведомстве, а НПЗ "заменяют венесуэльскую сырую нефть другой тяжелой сырой нефтью". В минэнерго указали, что в дальнейшем НПЗ "также могут использовать более легкие виды сырой нефти, поскольку трудности с транспортировкой могут ограничить доступ к тяжелой сырой нефти".

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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