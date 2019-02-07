Власти: снижение добычи золота на Камчатке на 21% не повлияло на налоговые поступления

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Добыча золота на Камчатке снизилась на 21%, до 5,4 тонны, в частности, из-за истощения запасов и приостановки работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в начале 2018 года. Тем не менее, как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатки, снижение добычи не повлияло на налоговые поступления в региональный бюджет.

"Объем добычи золота в Камчатском крае за 2018 год составил 5432 кг (79,4% по отношению к объемам добычи за 2017 год), в том числе 5386 кг коренного и 46,1 кг россыпного. Снижение уровня добычи коренного золота в 2018 году объясняется вовлечением в разработку запасов отрабатываемых блоков с меньшими содержаниями металла в руде на Аметистовом месторождении, вынужденной приостановкой работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском ГОКе в начале 2018 года, практически полной отработкой запасов на месторождениях Агинское и Южно-Агинское, разрабатываемых АО "Камголд". <...> Снижение уровня добычи россыпного золота в 2018 году связано с уменьшением мощности промываемых песков в отрабатываемых блоках и уменьшением среднего содержания золота в них", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что теперь для того, чтобы загрузить Агинскую золотоизвлекательную фабрику, используется руда с месторождений южной группы Балхачского золотоносного узла, которые разрабатывает "Камчатское золото". Тем не менее, снижение уровня добычи не сказалось на уровне налоговых поступлений в бюджет региона благодаря тому, что проекты, которые реализуют "Аметистовое" на одноименном месторождении и "Камголд" на Агинском, Южно-Агинском и Оганчинском месторождениях, имеют статус регионального инвестиционного проекта. Он позволяет применять льготный налоговый режим в отношении добычи полезных ископаемых.

"По данным министерства финансов Камчатского края, поступления в консолидированный бюджет Камчатского края платежей по налогу на добычу полезных ископаемых за 2018 год составили 262,711 млн рублей, что составляет 126,8% от показателей за аналогичный период прошлого года. За 2017 год поступления в консолидированный бюджет Камчатского края платежей по налогу на добычу полезных ископаемых составили 207,094 млн рублей", - проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

Общий объем инвестиций в основной капитал по горнопромышленной отрасли за 2018 год составил 6,45 млрд рублей. В прошлом году было создано 276 рабочих мест. По данным недропользователей, на которые ссылается пресс-служба правительства Камчатки, в 2019 году планируется добыть не менее 7 тонн золота.