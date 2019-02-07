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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо объявит новый состав совета директоров американской "дочки" PDVSA

Сообщается также, что вслед за этим власти США заявят о поддержке нового совета директоров в качестве легального субъекта, контролирующего Citgo

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в сжатые сроки сформирует новый состав совета директоров американской компании Citgo, являющейся дочерним предприятием государственной компании PDVSA.

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Этот шаг будет признан правомочным с точки зрения законов США, заявил в опубликованном в среду интервью газете The Wall Street Journal сенатор США Марко Рубио (республиканец, штат Флорида).

"Исполняющий обязанности президента [Венесуэлы] собирается назвать новый состав совета [Citgo] очень скоро, возможно, сегодня или завтра, и это будет признано законом США", - заметил Рубио. По его словам, вслед за этим власти США заявят о поддержке нового совета директоров в качестве легального субъекта, контролирующего Citgo.

"Мы в курсе того, что новые члены могут быть выбраны в совет директоров Citgo. В плане корпоративного управления мы будем следовать законам Соединенных Штатов", - приводит издание ответ на запрос пресс-службы американской "дочки" PDVSA.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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