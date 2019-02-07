Гуайдо объявит новый состав совета директоров американской "дочки" PDVSA

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Этот шаг будет признан правомочным с точки зрения законов США, заявил в опубликованном в среду интервью газете The Wall Street Journal сенатор США Марко Рубио (республиканец, штат Флорида).

"Исполняющий обязанности президента [Венесуэлы] собирается назвать новый состав совета [Citgo] очень скоро, возможно, сегодня или завтра, и это будет признано законом США", - заметил Рубио. По его словам, вслед за этим власти США заявят о поддержке нового совета директоров в качестве легального субъекта, контролирующего Citgo.

"Мы в курсе того, что новые члены могут быть выбраны в совет директоров Citgo. В плане корпоративного управления мы будем следовать законам Соединенных Штатов", - приводит издание ответ на запрос пресс-службы американской "дочки" PDVSA.