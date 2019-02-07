Приморье на форуме в Сочи представит пять проектов для инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Приморский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит пять проектов, которые требуют дополнительных инвестиций на сумму почти 6 млрд рублей. Среди них создание горнолыжного курорта в Арсеньеве, парк "Изумрудная долина" и микрорайон "Радужный" в Уссурийске, сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет в Олимпийском парке с 14 по 15 февраля. Планируется, что глава региона примет участие в ключевых сессиях деловой программы и проведет ряд переговоров. Традиционно на площадке будет организована выставка инвестиционных проектов. Приморский край на своем стенде представит пять проектов, которые требуют дополнительных инвестиций, на общую сумму почти 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Реализация этих проектов уже началась. Например, парк "Изумрудная долина" уже успел стать одной из главных достопримечательностей региона, и руководство хочет расширить инфраструктуру для отдыха гостей: построить гостиницу, ресторан, а также водно-развлекательный комплекс. Компания "Композитное кораблестроение" из Владивостока, которая уже строит катамараны, планирует привлечь частные инвестиции для строительства нового цеха и запуска новой линейки судов - прогулочных катамаранов Pacifico Yachts. Серийность производства позволит сократить издержки, и по стоимости суда будут выгодно отличаться от иностранных аналогов.

В сфере жилищного строительства на форуме регион представит проект микрорайона "Радужный", где уже введено в эксплуатацию более 25 тыс. квадратных метров жилья, где проживает более 1 тыс. человек. В целом проект включает строительство малоэтажных жилых домов и социальных объектов на площади в 200 га, развитие бизнес-территории, где будет расположен транспортно-логистический комплекс, а также создание парково-рекреационной зоны.

Также участники форума смогут ознакомиться с проектом по строительству межрегионального оптового распределительного центра, который будет реализован в Надеждинском районе Приморского края. Центр расположится на площади почти в 40 га, где планируется предоставлять услуги по хранению продовольственной продукции, ее упаковке и распределению по торговым сетям и магазинам.

Пятым проектом для презентации на форуме станет горнолыжный курорт "Белая гора" в Арсеньеве, который предполагает модернизацию действующего горнолыжного комплекса на горе Обзорная. Там планируется обустроить семь горнолыжных трасс различной сложности, запустить современные кресельные подъемники, установить современные системы оснежения и освещения. Помимо этого будет реконструирована спортивная база "Салют", где любители зимних видов спорта могут взять на прокат спортивный инвентарь, нанять инструкторов и отдохнуть после занятий спортом.