Более 1,5 тыс. финалистов конкурса "Мой первый бизнес" пройдут обучение в 14 городах РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Организаторы конкурса среди школьников "Мой первый бизнес" подготовили для победителей ролевую игру для обучения предпринимательству, ее пройдет более 1,5 тыс. финалистов. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Интенсивы для 1,5 тыс. финалистов конкурса "Мой первый бизнес" стартуют 7 февраля и продлятся по 14 февраля в две волны по четыре дня. В течение мероприятий школьники научатся презентовать свои проекты, приобретут навыки командной работы и публичных выступлений, а также узнают о методике генерации идей и теории решения изобретательских задач", - говорится в сообщении.

"Всего будет организован 21 бизнес-интенсив в 14 городах России. Участников ждут мастер-классы, тренинги, квесты и бизнес-игры, на которых они научатся эффективному маркетингу, командной работе, узнают об инновационном менеджменте и социальной ответственности в бизнесе", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислава Даванкова.

Как уточнили организаторы, в ходе обучения участники будут играть в "сюжетно-ролевую игру, в которой станут жителями закрытого научного "Города 404". "Победит команда [участников], которая внесет наибольший вклад в развитие города, занимаясь социально ответственным бизнесом, побеждая в квестах и тематических мероприятиях или изучая историю города и его тайны", - отмечается в пресс-релизе,

Конкурс "Мой первый бизнес" был запущен 1 октября 2018 года и проходит по пяти номинациям: "Инновации", "Сделай своими руками", "Свой видеоблог", "Интернет-продажи" и "Командный бизнес-проект". Регистрация и онлайн-этап проходили до 10 декабря. Всего для участия в состязании зарегистрировались более 675,2 тыс. школьников (в 2017 году было более 408 тыс. заявок). Победителями онлайн-этапа стали 12 тыс. человек, из которых были отобраны участники бизнес-интенсивов.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.