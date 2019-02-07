Facebook и Google проложат кабель по дну Атлантики между США и Ирландией

ДУБЛИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Компании Facebook и Google приступили к осуществлению проекта Havfrue по прокладке подводного оптоволоконного кабеля, который должен соединить побережье Нью-Джерси в США с Данией. Два ответвления протянутся также к Ирландии и Норвегии, сообщила газета The Irish Times.

Ирландский участник мега-проекта - компания Aquacomms - запросила правительственную лицензию, необходимую для подводных работ на океаническом шельфе, уточнило издание. Администрация графства Мэйо, что на атлантическом побережье Ирландии, на днях выдало разрешение на строительство береговой инфраструктуры в заливе Клю Бэй. В этом месте трансатлантический кабель "выйдет на сушу". Газета сообщила, что ирландская часть проекта оценивается в сумму €7,5 млн, общая же сумма "русалки" (так переводится с датского языка название Havfrue) пока не разглашается.

Со слов финансового директора Aquacomms Кевина Фолей газета уточнила, что корабли-прокладчики будут работать в Атлантике в период с марта по сентябрь - в зависимости от погодных условий и других факторов. Кабельной системы могут запустить в эксплуатацию уже к началу следующего года, предположил Фолей.

В настоящее время подводные оптоволоконные магистрали соединяют все континенты, кроме Антарктиды. Самой мощной по пропускной способности системой является Apollo. Она представляет собой две независимые кабельные ветви: США - Великобритания и США - Франция. Данная линия способна передавать в каждом направлении до 3,2 терабит цифровой информации в секунду.