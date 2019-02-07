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Ленфильм обжалует решение суда о выплате 2,2 млн рублей сценаристу Александру Бородянскому

Генеральный директор киностудии пояснил, что речь идет о деньгах, которые Бородянский пытается получить за отклоненный сценарий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ленфильм подаст апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении иска сценариста Александра Бородянского о взыскании с киностудии 2,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг генеральный директор студии Эдуард Пичугин.

"Мы считаем несправедливым решение Арбитражного суда, поскольку претензии сценариста на сумму 2,2 млн рублей касаются оплаты работы, которую студия не приняла", - сказал генеральный директор Ленфильма. По его словам, у Бородянского студия заказывала сценарий фильма под рабочим названием "Декабрь семнадцатого".

"Мы заплатили Александру Эммануиловичу аванс в размере 1 млн рублей. Но предложенный им сценарий не был принят, поскольку, по нашему мнению, автора постигла творческая неудача. Мы не потребовали возврата аванса, и считаем, что сценарий требует доработки для дальнейшей работы над проектом", - высказал свою позицию Пичугин.

Ранее Бородянский выступил редактором сценария фильма "Три дня до весны" для петербургской студии. "Этот сценарий им дорабатывался и был принят, за что с автором был произведен полный расчет, за эту работу он получил 800 тысяч рублей", - добавил руководитель Ленфильма.

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