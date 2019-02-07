Действие закона о защите капиталовложений могут распространить на средний бизнес

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минфин готовит предложения по распространению режима соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках закона о защите и поощрении капвложений (СЗПК) на средний бизнес, рассказал в четверг РБК заместитель министра финансов Андрей Иванов.

"Сейчас закон о защите капвложений предполагает работу в бутиковом режиме с индивидуальным сопровождением проектов. Но если механизм получится отработать, мы такие решения можем рассмотреть и в отношении более широкого круга инвесторов в стране, тиражировать его на уровень среднего бизнеса, заключать с ним соглашения в заявительном порядке, регистрировать их в ФНС", - цитирует Иванова РБК.

Закон о защите и поощрении капиталовложений дает право бизнесу заключать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на защиту от изменения законодательства и получение права на налоговые вычеты. При этом в прежней версии законопроекта было указано, что его действие будет распространяться на проекты с общим бюджетом от 10 млрд рублей, собственные инвестиции бизнеса при этом должны были находиться на уровне 3 млрд рублей. После консультаций с РСПП разработчики законопроекта снизили порог вхождения: теперь, если общий объем проекта составляет 3 млрд рублей, объем собственных инвестиций будет составлять 1 млрд рублей.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что в Кремле рассчитывают, что Госдума в весеннюю сессию примет закон о защите и поощрении капиталовложений.