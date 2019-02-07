МЭР: рынок труда технологически готов к переходу на электронные трудовые книжки

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Система рынка труда в РФ технологически готова к переходу на электронные трудовые книжки, считает замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

В январе 2019 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что постепенно весь документооборот должен переходить в электронный формат. Процесс было решено начать с перевода в электронный вид трудовых книжек, поскольку это наиболее легко в технологическом отношении.

"Сейчас ведение бумажных трудовых книжек стоит системе и предпринимателям миллионы, миллиарды рублей. Но, в принципе, уже сейчас готова инфраструктура, чтобы перейти к реестрам, которые ведет Пенсионный фонд России. Все записи можно будет получать оттуда, сохранять все данные, отказавшись от бумаги", - сказал Шипов на пленарном заседании конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП".

По его словам, для развития цифровой экономики в стране планируется разработка порядка 70 законопроектов, 21 из которых одобрен рабочей группой АНО "Цифровая экономика", 6 рассмотрены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, четыре документа находятся на рассмотрении в Госдуме. "Очень важная тема, связанная с созданием архивов электронных документов, - как обеспечить юридическую значимость электронных документов? Сейчас цифровая подпись прекращает свою значимость через год - три, а дальше что? Ответа на эти вопросы в законодательстве сейчас нет, подготовленный нами законопроект также может решить эти проблемы", - пояснил замминистра.

Минтруд внес в правительство законопроект, который предполагает, что с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение будет сделано для тех работников, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Предполагается, что работодатели будут направлять все необходимые данные в ПФР в электронной форме, а с 1 января 2027 года трудовые книжки на бумажном носителе вестись не будут.

Двухдневная конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП" проходит в Ставрополе 7-8 февраля, в ней участвуют порядка 500 представителей федеральных и региональных органов власти. Мероприятие стало шестым и завершающим в числе аналогичных конференций в регионах России, инициированных Минэкономразвития. Ключевые темы - реформа системы государственных услуг, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие сети многофункциональных центров, малого и среднего предпринимательства, а также построение цифровой экономики.