Посол Белоруссии уверен, что Путин и Лукашенко разрешат спор о налоговом маневре

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко убежден, что на встрече российского и белорусского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 февраля в Сочи будет разрешен спор вокруг налогового маневра.

"Я почти на 100% убежден, что 13 февраля будет решение вопроса по налоговому маневру", - сказал он в четверг журналистам.

Семашко отметил, что предыдущие переговоры двух лидеров 25 и 29 декабря прошли конструктивно и стороны сблизились в понимании, что "что-то надо делать".

Дипломат сообщил, что на встрече также будет обсуждаться порядок деятельности рабочей группы двух стран по взаимной интеграции. По его словам, выйти на "некую другую программу [по интеграции] займет полтора-два года, может быть и дольше".

"Если единая валюта - почему бы и нет? Но должен быть эмиссионный центр, где на равных условиях мы принимаем решения. Единая налоговая система - почему бы и нет? Это сложный вопрос, это не будет решено за один или два месяца", - заключил посол.

В новость были внесены изменения (17:17 мск) - уточняется имя посла