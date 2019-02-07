{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол Белоруссии уверен, что Путин и Лукашенко разрешат спор о налоговом маневре

По мнению Владимира Семашко, это с высокой долей вероятности произойдет во время встречи лидеров двух стран 13 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко убежден, что на встрече российского и белорусского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 февраля в Сочи будет разрешен спор вокруг налогового маневра.

"Я почти на 100% убежден, что 13 февраля будет решение вопроса по налоговому маневру", - сказал он в четверг журналистам.

Семашко отметил, что предыдущие переговоры двух лидеров 25 и 29 декабря прошли конструктивно и стороны сблизились в понимании, что "что-то надо делать".

Дипломат сообщил, что на встрече также будет обсуждаться порядок деятельности рабочей группы двух стран по взаимной интеграции. По его словам, выйти на "некую другую программу [по интеграции] займет полтора-два года, может быть и дольше".

"Если единая валюта - почему бы и нет? Но должен быть эмиссионный центр, где на равных условиях мы принимаем решения. Единая налоговая система - почему бы и нет? Это сложный вопрос, это не будет решено за один или два месяца", - заключил посол.

В новость были внесены изменения (17:17 мск) - уточняется имя посла

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Власти Владимира подали в суд на областную администрацию из-за зарплат в детсадах
В мэрии города надеются, что после рассмотрения дела власти региона возьмут на себя финансирование оплаты труда персоналу дошкольных учреждений
Читать полностью