Власти Крыма согласовали реконструкцию трассы Алушта - Судак за 3 млрд рублей

АЛУШТА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма согласовали с правительством России выделение 3 млрд рублей на реконструкцию трассы Алушта - Судак. Работы планируется начать в 2020 году, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов во время выездного совещания в Алуште с участием членов регионального правительства.

"Она [реконструкция] планируется, более 3 млрд рублей, можно сказать, поддержано правительством Российской Федерации на данное мероприятие. Дорога будет сделана, но вопрос в том, что там нет возможности ее расширения. Будет современная дорога, но расширить ее практически нигде возможности нет", - сказал Аксенов, добавив, что строительно-монтажные работы, скорее всего, начнутся в 2020 году.

По словам министра транспорта Крыма Сергея Карпова, при проектировании дороги, которая проходит вдоль побережья, были обнаружены ряд участков, где трасса разрушается из-за оползней. Эти аварийные участки будут отремонтированы в первую очередь.

Масштабный ремонт дорог

Дорожную сеть Крымского полуострова спроектировали и построили в 40-50-е годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. Помимо естественного износа крымских дорог, к их разрушению ведет увеличение грузовых перевозок и периодическая активизация оползневых процессов. Проблему усугубляет и рост числа машин, особенно в летний период. По данным властей, после воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%, а в 2015 году число машин в республике возросло в 1,5 раза.

Ранее министр транспорта республики Сергей Карпов сообщал, что Крыму, где около 80% автодорог не соответствуют нормативам, необходимо 144 млрд рублей до 2024 года на их ремонт и реконструкцию.

Аксенов ранее заявлял, что тема развития транспортной сети в регионе является ключевой. В 2015-2016 годы в Крыму удалось отремонтировать около 520 км дорог, а до 2021 года власти в Крыму обещали в целом отремонтировать около 700 км.