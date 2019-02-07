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Проект закона об автономной работе Рунета
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Счетная палата не поддержала проект об устойчивом Рунете из-за риска удорожания услуг

Реализация инициативы также потребует дополнительных расходов федерального бюджета, считают в ведомстве
Здание Счетной палаты РФ Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание Счетной палаты РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект об устойчивости рунета приведет к росту стоимости товаров и услуг в России, а следовательно, к увеличению расходов бюджета на эти цели, говорится в отзыве Счетной палаты на законопроект. В целом ведомство инициативу не поддержало.

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"Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан", - отмечается в отзыве Счетной палаты.

Теги
РоссияПроект закона об автономной работе Рунета
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