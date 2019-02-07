Счетная палата не поддержала проект об устойчивом Рунете из-за риска удорожания услуг

Минпромторг считает, что госрегулирование эквайринга может быть неоправданным

В ведомстве отметили, что для ретейлеров, работающих с пищевыми товарами, стоимость эквайринга составляет меньше 1%, для ретейлеров в других торговых категориях ставки могут доходить до 3%

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