Счетная палата не поддержала проект об устойчивом Рунете из-за риска удорожания услуг

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект об устойчивости рунета приведет к росту стоимости товаров и услуг в России, а следовательно, к увеличению расходов бюджета на эти цели, говорится в отзыве Счетной палаты на законопроект. В целом ведомство инициативу не поддержало.
"Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан", - отмечается в отзыве Счетной палаты.