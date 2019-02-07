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Россияне могут получить возможность отзывать согласие на обработку персональных данных

Для этого необходимо создать специальную электронную систему, считает замглавы Минэкономразвития Савва Шипов
Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов
© Александр Демьянчук/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития предлагает сделать более прозрачной работу с персональными данными россиян. У граждан может появиться возможность отозвать согласие на использование таких данных, сообщил в четверг во время рабочей поездки в Ставрополь замминистра экономического развития Савва Шипов.

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"Сейчас гражданин дает согласие на использование персональных данных, но не может отследить, как они дальше используются, не может отозвать согласие, которое он кому-либо дал. Полагаем, что должна быть создана электронная система, которая позволит управлять согласиями на обработку персональных данных, даст возможность понять, у кого такие разрешения есть, отозвать их", - сказал он на пленарном заседании конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП".

Законодательно усовершенствовать работу с персональными данными планируется в рамках разработки законопроектов, касающихся развития цифровой экономики в России. Как сообщалось, в этой сфере планируется разработка 70 законопроектов, четыре из них уже находятся на рассмотрении в Государственной думе.

Двухдневная конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП" проходит в Ставрополе 7-8 февраля, собрав порядка 500 представителей федеральных и региональных органов власти. Мероприятие стало шестым и завершающим в числе аналогичных конференций в регионах России, инициированных Минэкономразвития.

Ключевыми вопросами обсуждения для участников конференции стали реформа системы государственных услуг, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие сети многофункциональных центров, малого и среднего предпринимательства, а также построение цифровой экономики.

Теги
Шипов, Савва ВитальевичРоссия
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