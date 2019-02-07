Россияне могут получить возможность отзывать согласие на обработку персональных данных

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития предлагает сделать более прозрачной работу с персональными данными россиян. У граждан может появиться возможность отозвать согласие на использование таких данных, сообщил в четверг во время рабочей поездки в Ставрополь замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Сейчас гражданин дает согласие на использование персональных данных, но не может отследить, как они дальше используются, не может отозвать согласие, которое он кому-либо дал. Полагаем, что должна быть создана электронная система, которая позволит управлять согласиями на обработку персональных данных, даст возможность понять, у кого такие разрешения есть, отозвать их", - сказал он на пленарном заседании конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП".

Законодательно усовершенствовать работу с персональными данными планируется в рамках разработки законопроектов, касающихся развития цифровой экономики в России. Как сообщалось, в этой сфере планируется разработка 70 законопроектов, четыре из них уже находятся на рассмотрении в Государственной думе.

Двухдневная конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП" проходит в Ставрополе 7-8 февраля, собрав порядка 500 представителей федеральных и региональных органов власти. Мероприятие стало шестым и завершающим в числе аналогичных конференций в регионах России, инициированных Минэкономразвития.

Ключевыми вопросами обсуждения для участников конференции стали реформа системы государственных услуг, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие сети многофункциональных центров, малого и среднего предпринимательства, а также построение цифровой экономики.