Суд отклонил иск акционеров "Совхоза им. Ленина" против Грудинина на 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск о возмещении ущерба и упущенной выгоды акционерам "Совхоза им. Ленина" к директору этого предприятия Павлу Грудинину, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Тяжба связана со спорной сделкой по передаче в собственность земли предприятия дочерней компании "ТТ Девелопмент".

"Арбитражный суд решил в удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья Рустам Бирюков.

Представитель истцов Владимир Бояринов заявил журналистам после заседания, что намерен обжаловать решение первой инстанции. Представитель Грудинина Сергей Шумилов сообщил, что бизнесмен доволен определением суда, и спорные земли теперь могут быть использованы для реализации нового девелоперского проекта.

Предмет спора

В судебном производстве было два иска по "Совхозу им. Ленина", связанных со сделкой 2008 года, когда "Совхоз" передал два участка стоимостью в 1,1 млрд рублей в качестве уставного капитала своей дочке - "ТТ Девелопмент". Один из них был разделен, его часть была продана в 2016 году IKEA для строительства магазина, который планировалось открыть в 2018 году. 29 ноября 2018 года на фоне этих тяжб IKEA заявила, что отказывается от планов строить магазин и готова продать землю или вернуть ее продавцу при возврате суммы сделки.

В феврале 2018 года несколько миноритариев "Совхоза" обратились в Арбитражный суд Московской области с требованием признать сделку недействительной, поскольку она не была вынесена на общее голосование акционеров. По февральскому иску первая и апелляционная инстанции установили правоту акционеров и потребовали признать недействительным учредительный договор "ТТ Девелопмент". Грудинин пояснял ТАСС, что поскольку суд признал недействительным передачу уставного капитала, "ТТ Девелопмент" предстоит ликвидировать, а имущество компании вернуть в совхоз.

Согласно данным системы СПАРК, "ТТ Девелопмент" находится в стадии ликвидации с сентября 2018 года. Причем, по уверению представителей ответчика, не проданные IKEA земли уже вернулись на баланс "Совхоза им. Ленина".

Параллельно с требованием признать сделку недействительной миноритарии в октябре 2018 года обратились в суд с иском о возмещении ущерба в 1,1 млрд рублей, причиненного "Совхозу" этой сделкой. В январе 2019 года они увеличили сумму своих исковых требований до 2,1 млрд рублей, добавив упущенную выгоду в результате невозможности использовать переданную "ТТ Девелопмент" землю.

ЗАО "Совхоз им. Ленина" - сельскохозяйственное предприятие в Ленинском районе, крупнейший в Московской области производитель клубники. Грудинин занимает пост директора закрытого акционерного общества и является его бенефициаром.