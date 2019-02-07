Россия и Китай планируют открыть пункт пропуска в Амурской области

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило решение об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган (Амурская область) - Хэйхэ (КНР), сообщается на сайте кабинета министров.

"Предусматривается установление автомобильного пункта пропуска Кани-Курган - Хэйхэ на российско-китайской государственной границе в Амурской области. Открытие этого пункта пропуска предусмотрено в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - отмечается в правительственных материалах.

Подписанным распоряжением правительства РФ одобрено предложение о заключении Соглашения между правительствами двух стран о внесении изменений в Соглашение о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе от 27 января 1994 года.

Пункт пропуска Кани-Курган включен в список приоритетных экспортно ориентированных пунктов пропуска, расположенных на Дальнем Востоке, строительство и реконструкция которых предполагается по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".

Планируется, что пропускная способность Кани-Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек. Срок ввода его в эксплуатацию будет синхронизирован со сроком завершения строительства пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта пропуска будет круглосуточный.

"Открытие пункта пропуска Кани-Курган будет способствовать развитию международного сотрудничества и торговли между Россией и Китаем", - уверены в кабмине РФ.