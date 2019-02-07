Судебный комитет Сената США одобрил законопроект NOPEC против нефтяных картелей

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Судебный комитет Сената Конгресса США в четверг одобрил антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Текст документа размещен на сайте комитета.

Его цель заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в акт Шермана (антимонопольный закон США). Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

В той или иной версии этот законопроект пытаются принять уже около 20 лет. В 2007 году при Джордже Буше - младшем один из вариантов такого законопроекта провели и через Сенат, и через Палату представителей. Тогда его даже не стали отправлять на подпись президенту, поскольку тот сказал, что наложит на него вето.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК, обвиняя организацию в искусственном завышении цен на нефть и призывая увеличить добычу.