UCF Partners Limited просит признать банкротом акционера онлайн-ретейлера "Холодильник.ру"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. UCF Partners Limited обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании "Эдил-Импорт" (акционер крупного онлайн-ретейлера "Холодильник.ру" - прим. ТАСС) банкротом в рамках многолетнего спора по нарушению авторских прав в рекламе, в связи с тем, что на дату подачи заявления присужденная сумма компенсации не выплачена. Об этом сообщил ТАСС адвокат UCF Partners в арбитражных судах.

"Да, действительно подали сегодня заявление. Когда будет суд по делу - не могу сказать, зависит от рассмотрения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о признании "Эдил-Импорт" банкротом было опубликовано UCF Partners Limited 11 декабря 2018 года на портале "Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц".

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Эдил-Импорт" Дмитрий Фомичев, компания намерена обратиться в Верховный суд. "Пока нет никаких оснований для признания нас банкротом. Мы способны выплатить 225 млн рублей без ущерба для экономики компании, банкротства не будет. Мы собираемся уже в начале следующей недели воспользоваться нашим законным правом обратиться в Верховный суд для приостановки решения", - сообщил он.

31 января суд по интеллектуальным правам отказал собственнику интернет-магазина Holodilnik.ru - компании "Эдил-Импорт" - в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2018 г. по делу №А41-39590/2018 о нарушении компанией исключительных прав на рекламные видеоролики. Согласно постановления суда "Эдил-Импорт" обязано выплатить в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на рекламные видеоролики 225 миллионов рублей компании UCF Partners Limited.

"Холодильник.ру" - российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже различных видов бытовой техники отечественного и зарубежного производства, магазин запущен в 2003 году. Оборот ретейлера в 2018 году превысил 17 млрд рублей, сообщили в компании.