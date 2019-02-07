Власти Петербурга определили местоположение двух новых станций метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга определили, где будут расположены будущие станции "Гавань" и "Морской фасад" Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии городского метрополитена на Васильевском острове. Станцию "Гавань" откроют севернее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока, а "Морской фасад" - у Финского залива недалеко от одноименного порта, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Станция "Гавань" расположится севернее пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока, объект планируется ввести в эксплуатацию после 2030 года. Станция "Морской фасад" появится у Финского залива, недалеко от порта "Морской фасад", - рассказали в комитете.

Протяженность планируемого участка от станции "Гавань" до станции "Морской фасад" составит 5 км. Планировку территории для станций разработала компания ЗАО "Трансэкопроект".

Ситуация со строительством метро в Петербурге

Тема строительства метро в Санкт-Петербурге получила широкий резонанс после того, как в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку, протестуя против невыплаты зарплаты с сентября 2018 года. Забастовка прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Позже, 30 декабря, городские власти сообщили, что долги полностью погашены перед 6541 сотрудником ОАО "Метрострой" и его подрядных организаций, которые занимаются строительством метрополитена.

В конце декабря Арбитражный суд удовлетворил ходатайство "Метростроя" о запрете ФНС приостанавливать операции по счетам компании для выплаты долгов по зарплате сотрудникам подрядных организаций компании за осенний период. 21 января городские власти объявили о расторжении трех из четырех крупных госконтрактов на строительство Фрунзенского радиуса ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары"), Лахтинско-Правобережной и Невско-Василеостровской линий, назвав в качестве причины плохое планирование работ, что привело к срывам сроков сдачи объектов.

Как сообщил ранее ТАСС представитель "Метростроя", компания подала четыре иска к Дирекции транспортного строительства с намерением оспорить решение о расторжении контрактов. При этом он уточнил, что на строительство последней линии стороны заключили два контракта. Первого февраля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение отозвать уведомление о расторжении контракта с "Метростроем" и дать компании 10 дней на исправление ситуации, в частности на достижение мирового соглашения с ФНС.