Новый глава Ростуризма займется продвижением РФ как перспективного направления туризма

Развитие туристического рынка в России в последнее время складывалось противоречиво. С одной стороны, росли внутренние и въездные турпотоки, а благодаря проведению чемпионата мира по футболу Россия закрепила среди иностранцев образ гостеприимной страны и интересного туристического направления. С другой стороны, в прошлом году с рынка ушло сразу несколько туроператоров, включая старейшую российскую турфирму "Натали Турс" и оператора по Китаю "Жемчужная река". Для вывоза туристов "Жемчужной реки" пришлось организовывать эвакуацию с курортов за счет резервных средств ассоциации "Турпомощь", при этом клиенты обеих компаний не смогут получить денежные компенсации, эквивалентные их затратам на туры, поскольку страхового покрытия оказалось недостаточно.

До последнего времени Догузова работала в Управлении президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям. С 2015 года она являлась начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий управления.

Догузова сменила на посту руководителя ведомства Олега Сафонова, который пришел в Ростуризм в 2014 году в качестве исполняющего обязанности руководителя, а в 2015 году был назначен главой ведомства. Она родилась в 1985 году в Цхинвале (Республика Южная Осетия). Окончила МГИМО, с 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства Российской Федерации, затем перешла на работу в Кремль.

Как полагает вице-премьер РФ Ольга Голодец, Догузова сможет собрать в Ростуризме молодую команду для ускорения развития отрасли. Представители бизнеса, в свою очередь, рассчитывают, что новый руководитель ведомства усилит продвижение российского турпродукта на внутреннем и внешних рынках.

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Мария Дорохина/. Российская туристическая отрасль получила нового куратора - указом премьер-министра РФ руководителем Ростуризма в четверг назначена Зарина Догузова, которая ранее работала в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ, а затем перешла на работу в Кремль.

Одновременно руководством страны была поставлена задача увеличить объем доходов от приема иностранных туристов. Планируется, что доход от поездок иностранцев в страну к 2024 году вырастет до $15,5 млрд, что в 1,7 раза больше показателя за 2017 год.

На фоне этих процессов Ростуризм в сентябре указом президента РФ был передан из ведения Министерства культуры РФ "под крыло" Минэкономразвития. При этом Минэкономразвития получило функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров.

После этого в прессе стала появляться информация со ссылкой на источники о скором уходе Сафонова с поста руководителя Ростуризма, назывались возможные преемники, но кадровые изменения так и не происходили. Однако во вторник, 5 февраля, глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Сафонова от должности по собственному желанию.

Ускорение и реклама

С приходом нового молодого управленца в Ростуризме сложится энергичная команда, которая сможет ускорить развитие туристической отрасли и создать комфортные условия для туристов в стране, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"В Ростуризм приходит новая молодая и энергичная команда, чтобы придать новый импульс развитию туристической отрасли в России. Сегодня туризм обладает огромным потенциалом как отрасль экономики, развитие туризма постоянно находится в центре внимания президента и правительства. При прежнем руководителе Олеге Сафонове была заложена хорошая основа для дальнейшего развития. Федеральная программа развития туризма стала одной из самых эффективных - на каждый вложенный рубль государства в ней приходится в среднем 2,7 рублей частных инвестиций", - сказала журналистам Голодец, комментируя назначение Догузовой.

При этом в силу своего профессионального опыта Догузова в качестве главы Ростуризма сможет сделать акцент на продвижении российского турпродукта как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Думаю, что в этом назначении видно, что акцент сделан на продвижении наших ресурсов, потенциала, турпродукта. Именно поэтому выбран профессионал, который работал в этой сфере (информация, связи с общественностью) и, конечно, хорошо знаком с этим", - сказал Барзыкин в беседе с ТАСС.

В 2016 году на президиуме Госсовета Ростуризму было дано поручение по продвижению санаторно-курортных услуг, напомнил вице-президент РСТ. И пока, по его словам, в этой сфере "сделано не много".

"Мало иметь возможности, нужно еще уметь сформировать турпродукт и представить на рынок. Продвижение как для российских туристов, так и для иностранных с акцентом, конечно, на внутренний рынок, как это делают все страны. Думаю, что как раз новое назначение сможет эти задачи обеспечить, используя новые механизмы, технологии", - подчеркнул он.

Необходимые перемены

Российской туристической отрасли необходим новый закон о туризме, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Наш закон о туризме сильно отстал от жизни. Начиная от понятийного ряда и заканчивая той мерой ответственности, которая возлагается на участников рынка перед потребителями, и ответственности за формирование качественного продукта <...> На наш взгляд, закон должен быть новым, потому что латать тот закон, который есть, сейчас довольно бессмысленно", - сказала Ломидзе ранее журналистам на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, отмечает вице-президент РСТ, необходимо упрощать визовый режим, расширять практику применения электронных виз, которые пока можно получить только во Владивостоке. "Чемпионат мира по футболу показал, и мы глазами наших гостей увидели совсем другую Россию - привлекательную, гостеприимную, с логистикой, транспортным обслуживанием. Конечно же, нужно сделать так, чтобы у людей не возникали визовые барьеры. Мы эти предложения направили министру [экономического развития] Максиму Орешкину", - сказал Барзыкин ТАСС.

При этом необходимо решать вопросы с поддержкой игроков рынка со стороны государства, уверен он. "Конечно, необходимо решать вопросы поддержки нашего турпродукта, субсидирование, имею в виду транспортную составляющую, и она должна быть в пакете, это организованный должен быть тур. Конечно, необходимо продолжение проектов по инфраструктуре, но здесь Минэкономразвития подхватило эту эстафету, и суммы увеличиваются. Важно, чтобы это не потерялось", - сказал он ТАСС.

Тогда турпотоки будут расти, причем не только во время крупных спортивных мероприятий, но и в рамках поездок делового, культурно-познавательного и иного характера, заключил эксперт.

Тема развития внутреннего туризма в РФ обсуждалась на прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, а в понедельник - на встрече Медведева с вице-премьерами. Тогда глава кабинета министров дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении. "Все это нужно делать (развивать туристическую отрасль - прим. ТАСС), уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан", - сказал председатель правительства.

На этом же совещании Медведев сообщил, что на ближайшие годы выделяется порядка 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах РФ.