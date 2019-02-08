"Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская объединенная компания "Русал" по итогам 2018 года увеличила производство алюминия на 1,3% - до 3,753 млн тонн. Об этом сообщается в отчете об операционных результатах компании, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).

"Производство алюминия в четвертом квартале 2018 года составило 943 тыс. тонн с приростом на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом", - уточняется в документе. При этом на сибирские заводы пришлось 93% от общего объема выпуска.

В то же время объем продаж металла за 2018 год претерпел сокращение на 7,2% - до 3,671 млн тонн. В частности, в четвертом квартале этот показатель уменьшился на 16,2% (в квартальном исчислении) - до 877 тыс. тонн.

Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале составила $2115 за тонну, понизившись на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в отчете.

Объем производства глинозема в 2018 году практически не изменился и остался на уровне 7,77 млн тонн. Добыча бокситов выросла на 18,9%, до 13,847 млн, нефелиновой руды - понизилась на 0,9%, до 4,294 млн тонн. Выпуск фольги и упаковки за год сократился на 12% и составил 89 тыс. тонн. При этом отмечалось снижение всех этих показателей в четвертом квартале, особенно нефелиновой руды (на 32,3%).

Сокращение производства алюминия в Китае

В докладе "Русала" сообщается, что в 2018 году отмечалось сокращение алюминиевых мощностей в Китае, где объем выплавки этого металла впервые претерпел снижение на 0,6%.

"Китайское производство алюминия понизилось впервые в истории на 0,6% в годовом исчислении - до 36,4 млн тонн", - говорится в документе о ситуации в отрасли.

По данным "Русал", с августа по декабрь 2018 года в КНР было сокращено более 3 млн тонн мощностей по выплавке этого металла.