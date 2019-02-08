Министр экономики Эстонии приглашена на Петербургский экономический форум 6-8 июня

ТАЛЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6-8 июня. Об этом пресс-служба министерства сообщила в пятницу.

Согласно сообщению, которое приводит портал ERR, приглашение направил советник президента РФ Антон Кобяков. Однако вопрос об участии Симсон в форуме будет решен только после парламентских выборов в стране 3 марта, по итогам которых будет сформировано новое правительство. В данный момент у Симсон командировок на июнь не запланировано, уточнила пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры.

Последний раз эстонский министр (Юхан Партс) посещал ПМЭФ в 2013 году.