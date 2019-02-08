{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр экономики Эстонии приглашена на Петербургский экономический форум 6-8 июня

Вопрос об участии Кадри Симсон в форуме будет решен только после парламентских выборов в стране 3 марта

ТАЛЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6-8 июня. Об этом пресс-служба министерства сообщила в пятницу.

Согласно сообщению, которое приводит портал ERR, приглашение направил советник президента РФ Антон Кобяков. Однако вопрос об участии Симсон в форуме будет решен только после парламентских выборов в стране 3 марта, по итогам которых будет сформировано новое правительство. В данный момент у Симсон командировок на июнь не запланировано, уточнила пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры.

Последний раз эстонский министр (Юхан Партс) посещал ПМЭФ в 2013 году.

Теги
ЭстонияРоссия
ЦБ повысил на 9-11 февраля курс доллара до 66,06 рубля
Курс евро снижен регулятором до 74,8954 рубля
Читать полностью