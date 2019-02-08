В Дагестане разрабатывают новое соглашение с "Газпромом" по газоснабжению региона

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены заключить новое соглашение с компанией "Газпром", которое будет учитывать особенности работы в регионе, сообщил в пятницу глава республики Владимир Васильев на совещании по развитию Дербента.

"Мы сейчас разрабатываем новое соглашение с "Газпромом", в котором учитываем целый ряд серьезных обстоятельств. А те намерения, которые ранее провозглашались [по сотрудничеству властей Дагестана и "Газпрома"], за семь лет не были реализованы", - сказал Васильев.

Он пояснил, что сейчас в регионе сложная ситуация с оплатой услуг газоснабжения - задолженность исчисляется миллиардами рублей. "Вместе с правоохранительными органами по поручению президента наводим порядок в области газоснабжения, электроснабжения. Цель поставлена - сократить потери", - добавил глава региона.

Ситуация в Дагестане

За 10 месяцев 2018 года в Дагестане были выявлены крупные хищения газа, ущерб составил почти 1,5 млрд рублей. За этот период в правоохранительные органы было подано 4321 заявление, в том числе 529 - в отношении юридических лиц.

30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.

В рамках уголовного дела о хищении газа, возбужденного в отношении руководителя кирпичного цеха в Дагестане, был задержан ведущий инженер ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". По версии следствия, с октября по ноябрь 2018 года руководитель цеха путем незаконной врезки в сетевой газопровод на территории Дербентского района похитил газ в объеме более 156 тыс. кубометров на сумму 1,5 млн рублей. По делу о мошенничестве при реализации газа потребителям задержаны экс-начальник абонентской службы "Восточная" ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" в Каякентском районе и занимавшийся по его указанию сбором денежных средств с населения его знакомый.