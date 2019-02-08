Акции "Русала" на бирже Гонконга выросли на 12% на фоне производственных данных

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 февраля. /ТАСС/. Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали в пятницу рост на 12% после данных об увеличении компанией объема производства алюминия в 2018 году. Об этом свидетельствуют итоги торгов.

США сняли санкции с "Русала" и En+. Как компании этого добились

К закрытию сессии в 16:00 (11:00 мск) стоимость ценных бумаг компании поднялась на 12,08% - до 3,710 гонконгского доллара за акцию.

Ранее "Русал" в своем отчете об операционной деятельности сообщил, что по итогам минувшего года он увеличил производство алюминия на 1,3% - до 3,753 млн т. При этом большую часть года компания работала в условиях американских санкций, введенных с апреля.

27 января министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", холдинга En+ и компании "Евросибэнерго". С тех пор акции российского алюминиевого гиганта постепенно продолжают укрепляться.