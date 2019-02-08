Нацпрограмма развития Дальнего Востока станет основной темой ВЭФ-2019

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Национальная программа развития Дальнего Востока станет основной программой пятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года, сообщает в пятницу пресс-служба фонда "Росконгресс".

Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года дал президент РФ Владимир Путин. Она должна объединить мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России.

"В Москве под председательством заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке <…> Национальная программа развития Дальнего Востока станет основной темой ВЭФ-2019", - говорится в сообщении.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, при формировании нацпрограммы необходимо учитывать две основные задачи - достижение экономического роста и достижение показателями жизни в ДФО среднероссийского уровня и их превышение. "Предлагаю определить эти параметры в качестве двух основных разделов деловой программы форума", - приводятся его слова в сообщении. В первый блок деловой программы министр предложил включить презентацию инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по каждому из регионов Дальнего Востока.

Трутнев подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В ходе предстоящего форума мы планируем представить президенту национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России", - приводит пресс-служба слова полпреда.

Советник президента РФ Антон Кобяков в своем выступлении ответил, что работа оргкомитета направлена в первую очередь на позиционирование ВЭФ в качестве наиболее авторитетной международной площадки по обсуждению региональной повестки. "Проведение ВЭФ с участием представителей крупного российского и иностранного бизнеса в практическом плане содействует ускоренному развитию экономики Дальнего Востока. В ряду основных задач: расширение международного сотрудничества со странами АТР, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности ТОР и Свободного порта Владивосток. Одним из ключевых направлений по подготовке предстоящего форума является организация российскими регионами специальных выездных мероприятий в формате сессий, экспертных совещаний, круглых столов по главным темам предстоящего ВЭФ, в том числе в странах АТР", - приводятся его слова в сообщении.