Минпромторг изучает целесообразность введения механизма trade in при покупке вертолетов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минпромторг изучает целесообразность введениях механизма trade in при покупке вертолетов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводятся в сообщении ведомства.

"Очевидно, что покупка новых машин возможна только в условиях, когда рынок авиационных услуг растет и развивается, и мы должны его поддержать. В связи с этим в настоящее время рассматривается целесообразность запуска механизма trade in", - сообщил министр.

Более того, министерство разрабатывает и другие меры поддержки обновления вертолетного парка, уточняется в сообщении Минпромторга.

"Необходимо наращивать количество профильных учебных заведений, чтобы обеспечить отрасль кадрами. Также стоит задуматься над повышением стоимости летного часа вертолетных работ до среднемирового уровня - это сделает перевозки более рентабельными и позволит эксплуатантам вложить прибыль в развитие своих предприятий", - сообщил Мантуров.

Также необходимо обновить наземную инфраструктуру и авиапарки региональных авиакомпаний, что должно привести к росту уровня безопасности полетов.

В ведомстве напомнили, что с 2017 года введен механизм субсидирования лизинговых компаний, с 2018 года - компенсации затрат производителя на закупку и передачу эксплуатантам запасных частей, средства наземного обслуживания, а также на формирование сервисных центров.