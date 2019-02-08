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Дагестан и РЖД на форуме в Сочи подпишут соглашение о запуске поезда Дербент - Минводы

Местные власти отмечают, что это поспособствует увеличению турпотока

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана и "Российские железные дороги" подпишут на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о запуске поезда между Дербентом и Минеральными Водами (Ставропольский край), сообщил на совещании по развитию Дербента в пятницу министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов.

Ранее сообщалось, что развитие туристической индустрии на Северном Кавказе является одним из важных направлений развития регионов Северо-Кавказского округа.

"Увеличению турпотока также будет способствовать реализация договоренностей по организации скоростного железнодорожного сообщения Дербент - Минеральные Воды. Соглашение с "Российскими железными дорогами" планируется подписать на полях сочинского инвестиционного форума", - сказал Хасбулатов.

По его данным, в 2018 году турпоток в Дагестан вырос до 700 тыс. человек. Пассажиропоток в аэропорту Махачкалы вырос до 1,2 млн человек.

Теги
РоссияСКФОДагестанСтавропольский крайРоссийский инвестиционный форум - 2019
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