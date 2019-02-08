Нацбанк Украины сообщил о повышении цены на газ для населения в апреле-июне 2019 года

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о повышении цены на газ для населения во втором квартале 2019 года во исполнение требований Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за январь, опубликованном на официальном сайте регулятора.

"Большой вклад в административную инфляцию сделает дальнейший рост тарифов на газ для населения согласно меморандуму с МВФ. Очередное повышение ожидается во втором квартале 2019 года", - говорится в отчете.

В целом НБУ прогнозирует рост цен и тарифов, регулируемых административно, на 13,6% в 2019 году. По оценкам Нацбанка, в прошлом году рост цен и тарифов ускорился и составил 18%, а в 2017 году этот показатель был на уровне 16%. В украинском правительстве ранее также признали, что цена на газ для населения продолжит расти - с 1 мая 2019 года она повысится на 20%.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 19 октября принял решение повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 гривен (около $303) за 1 тыс. куб. м в рамках исполнения обязательств перед МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман в этой связи подчеркнул, что Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми организациями и, как следствие, наступлением дефолта. Кроме того, он отметил, что фактически отстоял повышение цены на 23,5% вместо 60%, на чем настаивал МВФ.

После решения кабмина повысить цену на газ МВФ обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом о новой 14-месячной программе поддержки экономики в формате кредитования stand-by. Она заменила программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. По новой программе в декабре Украина получила транш на $1,4 млрд. В то же время СМИ утверждают, что МВФ по-прежнему сохраняет требование о повышении цены на газ до 60%.