Глава пресс-службы губернатора Петербурга переходит на работу в ОСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Начальник управления информации, руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов с понедельника переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Как сообщил Кибитов ТАСС, он будет советником председателя Совета директоров ОСК.

"Я буду с Георгием Сергеевичем [Полтавченко] работать в Объединенной судостроительной корпорации, его советником по общественным связям. Должность - советник председателя Совета директоров", - сказал Кибитов.

Андрей Кибитов возглавил пресс-службу Смольного в 2004 году, когда губернатором была Валентина Матвиенко, при Полтавченко он сохранил свой пост и в дополнение стал пресс-секретарем губернатора. После того, как врио губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года был назначен Александр Беглов, Кибитов продолжил руководить управлением информации.

"Хочу искренне поблагодарить Александра Дмитриевича Беглова за предложение продолжить работу в его команде. Это были очень интересные, активные и крайне насыщенные 100 с небольшим дней. Уверен, что впереди у Александра Дмитриевича много побед во славу любимого и самого лучшего города на земле - Санкт-Петербурга", - написал Кибитов на своих страницах в социальных сетях.

Там же он пояснил, что принял решение после 15 лет государственной службы оставить Смольный "просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии". К работе в ОСК Кибитов приступит с 11 февраля.