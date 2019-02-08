Россия не будет запрещать экспорт леса в Китай

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Россия не рассматривает вариант полного запрета на экспорт древесины в Китай. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России (Рослесхоз) Иван Валентик.

Ранее сообщалось о том, что Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай из-за проблем лесовосстановления и "черных вырубок".

"Тема ограничения экспорта в Китайскую Народную Республику никогда не устанавливалась в смысле установления запрета на экспорт, эта тема рассматривалась исключительно в свете установления иных мер таможенно-тарифного регулирования. То есть пошлины на кругляк необходимо было поднять, соответственно, облегчить наоборот или сделать более выгодным экспорт продукции глубокой переработки древесины", - сказал он.

По словам Валентика, необходимо провести серьезную работу над тем, как сегодня осуществляется экспорт древесины в Китай. Сегодня, к примеру, под единым таможенным кодом проводится экспорт и грубо обработанной древесины, и глубоко обработанной древесины. Этим пользуются недобросовестные предприниматели, "которые экспортируют уже не круглый лес в Китай, но по многим признакам эта древесина не имеет глубокой переработки и серьезной добавленной стоимости, которая оставалась бы в Российской Федерации в виде налогов, зарплат и иных источников доходов", отметил он.

По мнению главы Рослесхоза, проблема поставок леса в Китай несколько преувеличена. Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество с КНР будет продолжено. При этом агентство будет проводить разъяснительную работу - "рассказывать китайским предпринимателям о том, как вести бизнес в России".

По итогам 2018 года Россия добилась рекордных показателей по заготовке древесины в объеме 228 млн куб. м, добавил Валентик. При этом не более 20 млн куб. м было экспортировано в Китай в круглом виде. "При этом растет доля производства продукции высокой добавленной стоимости по основным видам лесобумажной продукции", - добавил глава ведомства.