Минэкономразвития рассчитывает на принятие законопроекта о централизации МФЦ в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ рассчитывает на принятие законопроекта о переходе на централизованную модель управления многофункциональными центрами (МФЦ) России в 2019 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу на конференции "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие малого и среднего предпринимательства" замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

"Мы исходим из того, что соответствующий законопроект должен быть принят в этом году. С коллегами в регионах мы говорили, что начать реализовывать централизованную модель лучше до его принятия, в целом понимание есть", - сказал он.

По словам Шипова, процесс централизации позволит оптимизировать ресурсы и расходы, а также повысит качество оказания услуг населению. "Уже сейчас многие регионы начали самостоятельно работать по централизации", - отметил заместитель министра. Ранее он сообщал, что в министерстве рассчитывают, что централизованная модель управления всеми МФЦ России должна заработать с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, Минэкономразвития планирует также усовершенствовать систему оценки качества оказания услуг в многофункциональных центрах. По данным министерства, в России работают более 13 тыс. МФЦ и их территориальных подразделений, в 2017 году зарегистрировано более 97 млн обращений в такие центры.

Конференция "Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП" проходит в Ставрополе 7-8 февраля при участии порядка 500 представителей федеральных и региональных органов власти. Мероприятие стало шестым и завершающим в числе аналогичных конференций в регионах России, инициированных Минэкономразвития. Ключевыми вопросами обсуждения для участников конференции стали реформа системы государственных услуг, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие сети МФЦ, малого и среднего предпринимательства, а также построение цифровой экономики.