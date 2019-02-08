Налоговые поступления от работы ТОР в моногородах составили 2,3 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от территорий опережающего развития (ТОР) в 66 моногородах РФ составили в 2018 году 2,3 млрд рублей, сообщил на пленарном заседании Общероссийского конгресса муниципальных образований вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Будет продолжена поддержка развития моногородов. Мы рассчитываем в ближайшее время очень серьезно с вами этим заняться. Сейчас 319 моногородов, и мы приняли решение и дали статус территорий опережающего развития 66 моногородам <...> [По] итогам 2018 года мы видим, что эффективность достаточно высокая - во все уровни бюджета уплачено налогов с этих территорий 2,3 млрд рублей и плюс около 17 млрд рублей привлеченных инвестиций", - сказал он.

Мутко также сообщил, что статус ТОР могут получить еще более 20 территорий. "Планируется создать еще 22 ТОР - соответствующие предложения находятся на рассмотрении в Минэкономразвития", - сказал он.

Для резидентов ТОР предусмотрены существенные преференции, среди которых пониженные тарифы страховых взносов, нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет, а также снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в областной бюджет, льготы по налогам на добычу полезных ископаемых, имущество организаций и земельному налогу.