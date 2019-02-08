Газовая директива распространит европейские нормы на трансграничные газопроводы

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Финальная редакция Газовой директивы ЕС, переговоры по которой стартуют 12 февраля, распространит европейские нормы на все трансграничные газопроводы, но будет предполагать возможности для исключений для уже существующих проектов. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"Предложенные поправки распространят применение действующих в ЕС норм газового рынка на газопроводы в [третьи страны] и из третьих стран, - говорится в документе. - Учитывая недостаток правил, применимых сейчас к газопроводам между государствами ЕС и третьими странами, предложенные поправки предусматривают возможность предоставления исключений для существующих газопроводов".

Поправки к директиве также требует от государств Евросоюза уведомлять Еврокомиссию о переговорах по газовым соглашениям с третьими странами.

"Государства ЕС, которые хотят начать переговоры с третьими странами, чтобы заключить новое или доработать существующие соглашение [на поставку газа], способное повлиять на общие нормы ЕС, должны уведомить об этом Еврокомиссию. ЕК должна будет дать разрешение этим странам на такие переговоры в той сфере, в которой они касаются выполнения общих норм ЕС", - отмечается в документе.