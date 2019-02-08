Цены на бензины снизились на Петербургской бирже за неделю

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по данным на 8 февраля снизилась на 1,3% по сравнению с показателем 1 февраля, до 43,001 тыс. рублей за тонну, следует из материалов биржи.

Цена Аи-92 снизилась на 0,84%, до 42,005 тыс. руб. за тонну.

Стоимость зимнего дизтоплива снизилась на 1,06% и составила 47,593 тыс. рублей, а межсезонного - выросла на 0,49%, до 46,475 тыс. рублей за тонну.

Цена на мазут в ходе торгов за неделю выросла на 2,3%, до 15,829 тыс. рублей за тонну.