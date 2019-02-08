Brussels Airlines отменяет все рейсы на 13 февраля из-за общенациональной забастовки

ТАСС, 8 февраля. Авиакомпания Brussels Airlines отменяет все рейсы на 13 февраля в связи с общенациональной забастовкой, запланированной на этот день бельгийскими профсоюзами. Об этом сообщается в пятницу на сайте авиаперевозчика.

"На основании полученной недавно дополнительной информации о вероятных масштабах общенациональной забастовки 13 февраля, Brussels Airlines полагает, что работа аэропорта Брюсселя будет серьезно затронута <...> Поэтому авиакомпания решила отменить оставшиеся 72 рейса, ранее запланированные на этот день, отменяя, таким образом, всю свою программу из 222 рейсов. Это затрагивает планы более 16 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

22 января бельгийские профсоюзы объявили о проведении общенациональной забастовки 13 февраля из-за отсутствия договоренности с федерацией работодателей об индексации зарплат. Это решение было принято в результате провала переговоров между профсоюзами, ассоциацией работодателей и правительством страны о максимально возможном уровне роста зарплат в 2019-2020 годах. Профсоюзы сочли, что предложенный работодателями уровень предельного роста зарплаты в 0,8% в год является неприемлемо низким. Они подчеркнули, что ждут от правительства и бизнеса новых предложений по соглашению о зарплате.