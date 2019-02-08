Ингушетия подала в Минкавказ три проекта на 1,5 млрд рублей для софинансирования

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Республика Ингушетия подала три заявки на 1,5 млрд рублей для включения в подпрограмму Минкавказа на софинансирование в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании по социально-экономическому развитию республики в Магасе.

"Для включения в подпрограмму 2019 года в Минкавказ от Ингушетии поступило три заявки на сумму 1,5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 608 млн рублей", - сказал он.

Также в 2019 году планируется к реализации проект завода алюминиевых сплавов "РИАЛ", отобранный в 2017 году. Общая стоимость проекта - 365 млн рублей, в том числе 146 млн рублей - за счет средств федерального бюджета.

В 2018 году в части реализации подпрограммы социально-экономического развития республики реализовывалось три инвестпроекта. Один из них - завод по производству алюминиевых профилей "РИАК", уже веден в эксплуатацию.